ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" сменило состав акционеров. Как сообщается в официальных материалах энергокомпании, Prasino Enterprises Limited приобрела 24,56% обыкновенных акций общества у ООО "РусЭнергоИнвест". Кроме того, Patbury Ventures Limited, Integron Investments Limited и Platinus Investments Limited стали обладателями 23,7% акций компании каждая, тогда как ООО "Восточная финансовая группа", Junevalley Trading Limited и Prif Services Limited лишились аналогичных пакетов акций путем отчуждения. Сделки были совершены сегодня.

ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Новгородэнерго" 1 апреля 2005г., согласно решению внеочередного общего собрания акционеров "Новгородэнерго" и в соответствии с планом реорганизации РАО "ЕЭС России". Уставный капитал ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" составляет 10 млн 628 тыс. 843,2 руб. и разделен на 165 млн 694 тыс. 998 обыкновенных акций и 46 млн 881 тыс. 866 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,05 руб.

Чистая прибыль ОАО "Энергосбыт" по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2008г. выросла в 9 раз и достигла 92 млн 386 тыс. руб. Выручка предприятия за отчетный период снизилась на 20% и составила 2 млрд 350 млн 502 тыс. руб.