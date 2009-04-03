В Калининском районе Петербурга неизвестный похитил из автомобиля сотрудника юридической фирмы 1,8 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 03 апр 2009, 13:06
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В Калининском районе Петербурга неизвестный похитил из автомобиля сотрудника юридической фирмы 1,8 млн руб.
В Калининском районе Санкт-Петербурга неизвестный похитил из автомобиля сотрудника ООО "Ассоциация юристов" борсетку, в которой находились 1,8 млн руб. По данным правоохранительных органов, деньги потерпевший перевозил из дома в банк для погашения кредита и открытия счета.
Как сообщил милиции заявитель, 2 апреля около 12:20 мск у дома N78 по проспекту Просвещения неизвестный молодой человек открыто похитил деньги и мобильный телефон Nokia-6500 стоимостью 6,5 тыс. руб. с переднего сиденья автомобиля Honda Accord. После этого похититель скрылся на автомобиле ВАЗ-2109.