В Калининском районе Петербурга неизвестный похитил из автомобиля сотрудника юридической фирмы 1,8 млн руб.

В Калининском районе Санкт-Петербурга неизвестный похитил из автомобиля сотрудника ООО "Ассоциация юристов" борсетку, в которой находились 1,8 млн руб. По данным правоохранительных органов, деньги потерпевший перевозил из дома в банк для погашения кредита и открытия счета.



Как сообщил милиции заявитель, 2 апреля около 12:20 мск у дома N78 по проспекту Просвещения неизвестный молодой человек открыто похитил деньги и мобильный телефон Nokia-6500 стоимостью 6,5 тыс. руб. с переднего сиденья автомобиля Honda Accord. После этого похититель скрылся на автомобиле ВАЗ-2109.