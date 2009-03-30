Чистая прибыль Архангельского ЦБК по РСБУ в 2008г. снизилась на 60,7% - до 371,1млн руб.
Санкт-Петербург и область, 30 мар 2009, 17:56
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Чистая прибыль Архангельского ЦБК по РСБУ в 2008г. снизилась на 60,7% - до 371,1млн руб.
Чистая прибыль ОАО "Архангельский ЦБК" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2008г. снизилась на 60,7% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 371 млн 141 тыс. руб. Как сообщается в материалах компании, снижение прибыли связано с замедлением темпов роста производства из-за мирового финансового кризиса.
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат был основан в 1940г. и акционирован в 1992г. Основным акционером предприятия является австрийская Pulp Mill Holding GmbH (более 65%). На комбинате производятся картон, упаковка и товарная целлюлоза.