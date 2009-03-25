В Петербурге серьезные автомобильные пробки образовались на Дворцовом и Тучковом мостах.

В Санкт-Петербурге образовались серьезные автомобильные пробки на Дворцовом мосту по направлению к центру и на Тучковом мосту в обе стороны. По данным автоклуба А24 на 16:43 мск, также затруднено движение по Литейному проспекту, по Лиговскому проспекту в районе станции метро "Площадь Восстания" и по набережной реки Фонтанки.

Кроме того, значительно снижена скорость движения по Софийской улице между Южным шоссе и проспектом Александровской фермы, а также по проспекту Обуховской обороны в районе станции метро "Пролетарская".

В северной части города из-за пробок не проехать по Политехнической улице рядом с площадью Мужества, по проспекту Энгельса на пересечении с Ланским шоссе и около Светлановской площади.