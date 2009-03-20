В Карелии сотрудник исправительной колонии приговорен к 4 годам колонии за избиение человека.

Петрозаводский городской суд Республики Карелии приговорил оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии N9 к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на три года лишил его права работать в правоохранительных органах. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, сотрудник исправительного учреждения признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего за собой потерю органа (ч.1 ст.111 УК РФ).



Осужденный также признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). По этой статье к уголовной ответственности привлечены еще три сотрудника колонии, в том числе начальники отдела безопасности и оперативного отдела. Все они приговорены к условному лишению свободы на сроки от трех до четырех лет с испытательным сроком три года и лишены права в течение трех лет занимать должности в уголовно-исполнительной системе и правоохранительных органах. Помимо этого в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 250 тыс. руб.



По данным прокуратуры Карелии, в апреле 2008г. в ходе розыска сбежавшего из колонии заключенного осужденные сотрудники учреждения избили мужчину, желая получить информацию о совершившем побег. При этом оперуполномоченный оперативного отдела ударил потерпевшего ногой в живот, что повлекло серьезные последствия для его здоровья и привело к удалению почки.