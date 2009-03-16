В Калининградской обл. к лету 2009г. планируется открыть новый автомобильный пункт пропуска через границу.

В Калининградской области к лету 2009г. планируется открыть новый многосторонний автомобильный пункт пропуска через государственную границу РФ "Чернышевское". Как сообщает пресс-служба Федерального агентства по обустройству госграницы РФ (Росграница), пропускная способность пункта пропуска должна составить 1,5 тыс. единиц транспорта (1,15 тыс. легковых автомобилей, 50 автобусов и 300 грузовиков) в сутки.

Межведомственная комиссия 16 марта 2009г. признала пункт пропуска "Чернышевское" соответствующим всем законодательным требованиям к зданиям и сооружениям для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля.

В ближайшее время на основании акта проверки межведомственной комиссии Росграница планирует подготовить и после согласования с заинтересованными ведомствами утвердить приказ об открытии пункта пропуска "Чернышевское". Ориентировочно, данный процесс займет от 2,5 до 3 месяцев, пояснили в федеральном агентстве.

Предполагается, что старый автомобильный пункт пропуска Чернышевское-Кибартай, находящийся рядом с вновь построенным, будет переоборудован в пешеходный.