Нападающий "Зенита" А.Аршавин переходит в лондонский "Арсенал".

Нападающий сборной России и питерского "Зенита" Андрей Аршавин переходит в лондонский "Арсенал", передает Би-би-си. Соглашение о переходе 27-летнего футболиста в английский клуб было заключено в последний день зимнего трансферного окна - 2 февраля.

По словам представителя "Зенита" Алексея Петрова, договор заключен на 3,5 года. Его финансовые детали будут обнародованы сегодня.

По неофициальным данным, "Зенит" получит за А.Аршавина 12 млн фунтов стерлингов (13,3 млн евро). Сообщалось, что изначально "Зенит" запросил за переезд в Англию ведущего игрока клуба и сборной России, ставшего в ее составе бронзовым призером Евро-2008, 20 млн фунтов стерлингов.

Накануне А.Аршавин находился в Лондоне, надеясь на успешное завершение переговоров. Неофициально сообщалось, что он договорился об условиях своего личного контракта и прошел медосмотр.

Сообщения о возможном переходе А.Аршавина в европейские клубы после удачного выступления российской сборной на Евро-2008 появлялись неоднократно, но ни разу не подтверждались. В частности, сорвались сделки с "Барселоной" и "Тоттенхэмом". Сам А.Аршавин говорил, что хотел бы играть в одном из английских или испанских клубов, а тренер "Арсенала" Арсен Венгер не раз выражал восхищение игрой россиянина.