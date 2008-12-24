С.Миронов: Повышение пошлин на ввозимые иномарки не скажется на объемах продаж отечественных автомобилей.

Повышение таможенных пошлин на ввозимые в РФ автомобили иностранного производства напрямую не скажется на увеличении покупок россиянами отечественных машин. Такое мнение сегодня высказал в Санкт-Петербурге спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он отметил, что предложенные правительством меры не повлияют и на качество выпускаемых в России автомобилей.

По словам С.Миронова, Совет Федерации выступил с альтернативной инициативой по поддержанию отечественного автопрома. В частности, предлагается пересадить всех госслужащих на автомобили российских производителей либо на иномарки, выпускаемые на российских заводах.

Имеющиеся автомобили представительского и бизнес-класса (прежде всего, речь идет о немецких авто - пояснил спикер Совета Федерации) сенаторы предлагают продать на аукционах. Вырученные средства, по замыслу авторов инициативы, можно направить на закупку отечественных автомобилей для чиновников и т.п. Кроме того, проведение аукционов позволит насытить внутренний рынок "тысячами автомобилей" в ценах, в которые не заложена высокая пошлина.

Данная инициатива была направлена премьер-министру РФ Владимиру Путину, рассказал С.Миронов.

Напомним, постановление правительства РФ о повышении пошлин на иномарки вступает в силу с 11 января 2009г.