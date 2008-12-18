Второй отель Marriott в Петербурге планируется открыть в I квартале 2010г.

Второй отель под брендом Marriott Courtyard в Санкт-Петербурге планируется открыть в I квартале 2010г. По словам вице-президента компании Marriott International по Восточной Европе Питера Штейгера, трехзвездочный отель на 275 номеров будет расположен на канале Грибоедова, 166. Проект реализуется компанией совместно с ООО "Стройпрогресс".

Напомним, сегодня на Васильевском острове Петербурга при участии губернатора города Валентины Матвиенко был открыт первый отель сети класса "четыре звезды" на 214 номеров. Техническое оснащение отеля выполнило ООО "БСК-65" (входит в группу ЗАО "ВолгаТрансСтрой"). Реализация проекта началась в январе 2003г.

Отметим, в 2008г. гостиничный фонд Петербурга пополнился 7 отелями на 1 тыс. 265 номеров. В настоящее время в городе функционирует 549 гостиниц на 24 тыс. 538 номеров.