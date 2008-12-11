Венчурный фонд инвестиций в малые предприятия вложит 105 млн руб. в проекты "Изитейла" и "Лазерного центра".

Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере вложит 105 млн руб. в проекты ЗАО "Изитейл" и ЗАО "Лазерный центр" в Санкт-Петербурге. Как указано в материалах VI форума малого предпринимательства, из них 50 млн руб. планируется инвестировать в проект "Изитейл", специализирующейся в области здравоохранения, а 5 млн руб. - в проект "Лазерного центра". Другие подробности финансирования не раскрываются.

Помимо данных двух, на рассмотрении фонда находятся еще 4 проекта.

Напомним, венчурный фонд был создан в 2006г. правительством Петербурга совместно с Минэкономразвития для развития и поддержки сектора малых инновационных компаний на основе частно-государственного партнерства.