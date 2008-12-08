"Апатит" и "Акрон" не договорились о цене поставок апатитового концентрата в 2009г.

ОАО "Апатит" (входит в холдинг "ФосАгро) и ОАО "Акрон" не заключили контракт на поставку апатитового концентрата в 2009г. по цене 2,8 тыс. руб. за тонну. Об этом говорится в сообщениях компаний. Как говорится в сообщении "ФосАгро", ранее "Акрон" направило в "Апатит" свое предложение о цене на апатитовый концентрат с поставкой в 2009г. в рамках действующего 5-летнего контракта. Предложенная цена в 2,8 тыс. руб. за тонну была акцептована поставщиком. Но 5 декабря 2008г. "Акрон" отозвал свою оферту. "ФосАгро" расценивает происходящее как подготовку к остановке производства на мощностях "Акрон" в начале 2009г.

Комментируя заявление "ФосАгро" об отказе "Акрона" исполнять договор поставки апатитового концентрата с "Апатитом", руководство "Акрона" заявляет, что в августе 2008г. "Акрон" направило в "Апатит" добровольное предложение об увеличении цены на апатитовый концентрат с 2009г. до 2,8 тыс. руб. за тонну в рамках долгосрочного контракта. Однако, по словам представителей "Акрона", "Апатит" в течение длительного времени игнорировал предложение об увеличении цены, вследствие чего это предложение утратило свою юридическую силу, о чем 17 ноября 2008г. "Акрон" уведомил своего контрагента. По истечении сроков для акцепта оферты "ФосАгро" изменил свою позицию, заявив, что согласен на утратившее силу предложение "Акрона" об увеличении цены, поясняет"Акрон".

"Акрон" связывает решения "ФосАгро" с нежеланием компании мириться с судебными решениями, в силу которых "Апатит" обязан поставлять концентрат "Акрону" по прямому долгосрочному договору. По словам председателя совета директоров "Акрона" Александра Попова, приводящимся в сообщении компании, "цена на апатитовый концентрат, поставляемый по долгосрочному договору, в настоящее время составляет 2,232 тыс. руб. за тонну и может изменяться по соглашению сторон. В данный момент "Акрон" не видит объективных причин для ее изменения с 1 января 2009г.".

Напомним, конфликт между компаниями начался еще в 2006г. В феврале 2006г. кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Московской области обязала "Апатит" заключить с "Акроном" пятилетний прямой договор поставок апатитового концентрата по цене 1 тыс. 600 руб. за тонну, прекратив тем самым конфликт. В начале 2007г. ФАС обвинила "Апатит", чья продукция занимает около 83% внутреннего рынка, в создании дискриминационных условий при поставке своего концентрата потребителям.

ОАО "Апатит" (г.Кировск, Мурманская область) - монополист по производству апатитового концентрата в РФ. Входит в состав холдинга "ФосАгро". Минерально-сырьевая база ОАО "Апатит" включает 10 разведанных месторождений апатитонефелиновых руд Кольского полуострова с суммарным балансовым запасом свыше 3,5 млрд тонн; в эксплуатации компании 6 месторождений (наиболее благоприятных по качеству руд и горно-геологическим условиям), на их базе действует 4 рудника. "Апатит" в 2007г. увеличил производство руды на 1% - до 28,9 млн тонн.

Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции с объемом годового производства около 4 млн т. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль группы "Акрон" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2008г. увеличилась в 9,8 раза - до 1 млрд 489 млн долл. Чистая прибыль "Акрона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2008г. по сравнению с аналогичным периодом 2007г. увеличилась в 3,3 раза - до 10 млрд 549 млн руб.