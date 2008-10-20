Совет директоров птицефабрики "Северная" переизбрал В.ван ден Бринк на должность гендиректора до 2013г.

Совет директоров ОАО "Птицефабрика "Северная" (Ленинградская область) переизбрал Виллеке ван ден Бринк на должность генерального директора с 20 октября 2008г. сроком на 5 лет. Об этом сообщается в документах компании. Отметим, срок нахождения Виллеке ван ден Бринк в должности генерального директора птицефабрики истек 19 октября 2008г.

ОАО "Птицефабрика "Северная" создано в 1993г. путем преобразования государственного предприятия птицефабрика "Северная". Основным видом деятельности общества является мясное (бройлерное) производство. Чистая прибыль общества в 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 334 млн 100 тыс. руб., выручка достигла 2 млрд 294 млн руб. Чистая прибыль общества за 9 месяцев 2007г. по РСБУ составила 219 млн 717 тыс. руб. Выручка предприятия за январь-сентябрь 2007г. достигла 1 млрд 816 млн 40 тыс. руб.