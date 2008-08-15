Чистая прибыль ООО "ЛЭКстрой" по РСБУ в I полугодии 2008г. выросла в 2,2 раза - до 13 млн 851 тыс. руб.
Санкт-Петербург и область, 15 авг 2008, 16:26
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Чистая прибыль ООО "ЛЭКстрой" по РСБУ в I полугодии 2008г. выросла в 2,2 раза - до 13 млн 851 тыс. руб.
Чистая прибыль ООО "ЛЭКстрой" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2008г. выросла в 2,2 раза к уровню января-июня 2007г. и достигла 13 млн 851 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба компании, выручка "ЛЭКстроя" за отчетный период увеличилась на 49% и составила 1 млрд 973 млн 979 тыс. руб.
ООО "ЛЭКстрой" является дочерней структурой строительно-инвестиционного холдинга "ЛЭК". Чистая прибыль компании в 2007г. по РСБУ выросла на 14,5% - до 23 млн 704 тыс. руб. Годовая выручка увеличилась на 68,7% и составила 3 млрд 186 млн 299 тыс. руб.