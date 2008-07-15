В Петербурге за неуплату налогов на сумму около 120 млн руб. привлечен директор фирмы по реализации нефтепродуктов.
Санкт-Петербург и область, 15 июл 2008, 12:45
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В Петербурге за неуплату налогов на сумму около 120 млн руб. привлечен директор фирмы по реализации нефтепродуктов.
В Санкт-Петербурге следственная часть главного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу возбудила уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ИБГ ФТМ", специализирующегося на реализации нефтепродуктов. Как сообщили в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, он в период с января 2004г. по январь 2007г. путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о доходах ООО уклонился от уплаты налогов на сумму 119 млн 700 тыс. руб.