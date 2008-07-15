В Петербурге за неуплату налогов на сумму около 120 млн руб. привлечен директор фирмы по реализации нефтепродуктов.

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Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки»

Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена

Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб

Умер модельер Юбер де Живанши

Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы

Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя

В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня

После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело

В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении»

ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента

Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму

Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии

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Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах»

Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России

В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки

СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье

Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом

ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты

Курс евро на 13 марта

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Курс доллара на 13 марта

USD ЦБ: 56,61 (-0,19)

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В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж

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