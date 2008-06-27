Председателем совета директоров ОАО "Ижорские заводы" избран Ф.Канцеров.

Председателем совета директоров ОАО "Ижорские заводы" избран Фарид Канцеров. По данным пресс-службы ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", в состав которого входит предприятие, заместителем председателя совета директоров стал Евгений Борисов.

Напомним, накануне стало известно, что акционеры ОАО "Ижорские заводы" на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2007г. в связи с отсутствием прибыли.

ОАО "Ижорские заводы" является бизнес-единицей Объединенных машиностроительных заводов. Сфера деятельности компании - инжиниринг, комплектные поставки и сервис оборудования для предприятий нефтегазового комплекса. В настоящее время уставный капитал завода составляет 664 млн 366 тыс. руб. и разделен на 1 млн 660 тыс. 915 акций (1 млн 308 тыс. 186 обыкновенных акций и 352 тыс. 729 привилегированных) номиналом 400 руб.