В Петербурге в здании комитета по здравоохранению искали бомбу - эвакуировали более 100 человек.

В Центральном районе Санкт-Петербурга на Малой Садовой ул. в здании комитета по здравоохранению искали бомбу. Как сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Петербурга и Ленинградской области, около 15:30 мск неизвестный позвонил с уличного таксофона и сообщил о заминировании здания. Сотрудники правоохранительных органов проверили помещения, однако взрывное устройство не обнаружили. Из здания в общей сложности были эвакуированы более 100 человек. В настоящее время ведется расследование инцидента.