Кировский завод вышел из уставного капитала компании "Керамин Санкт-Петербург".

ОАО "Кировский завод" вышло из уставного капитала ЗАО "Керамин Санкт-Петербург", снизив долю участия в нем с 35% до 0%. Как сообщается в материалах открытого акционерного общества, сделка была совершена 9 июня 2008г. Подробности операции не разглашаются.

ОАО "Кировский завод" создано в 1992г., специализируется на создании техники для агропромышленного комплекса, дорожного, промышленного и гражданского строительства, коммунального хозяйства, газовой и нефтедобывающей промышленности; реконструкции литейного и сталепрокатного производства, цехов машиностроительного производства. Чистая прибыль группы компаний "Кировский завод" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2007г. выросла на 63% к уровню 2006г. и достигла 835 млн руб. Предприятия группы произвели промышленную продукцию на 11 млрд 35 млн руб., что на 21% выше показателя 2006г.

ЗАО "Керамин Санкт-Петербург" зарегистрировано в 2002г. в п.Горелово Ленинградской области. Учредителями выступили ОАО "Кировский завод" (51% акций) и ОАО "Керамин" (Белоруссия, 49%).