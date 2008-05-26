Э.Набиуллина: Государство должно уйти от карательной практики, став для малого бизнеса аудитором и консультантом.

Государство должно перейти от карательной практики к роли аудитора и консультанта по отношению к малому бизнесу. С таким заявлением выступила министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина на форуме "Малый и средний бизнес - основа социально-экономического развития РФ в XXI веке" в Москве. По словам министра, малому бизнесу в России должно уделяться большое внимание, поскольку именно он должен стать основой для развития России. Э.Набиуллина привела данные опроса, согласно которому более 50% предпринимателей считают, что существующая система контроля тормозит развитие предпринимательства. Ежеквартальные налоговые декларации малых предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, должны быть отменены, отметила глава Минэкономразвития РФ. Она сообщила, что малые предприятия, работающие по упрощенной системе, в будущем должны будут сдавать только ежегодные налоговые декларации.