Фонд "Новая энергия" и правительство Карелии заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве малых ГЭС.

Фонд "Новая энергия" и правительство Карелии заключили соглашение о сотрудничестве в области строительства малых ГЭС, сообщает пресс-служба ОАО "ГидроОГК" (соучредитель фонда). Стороны договорились о совместной разработке и реализации программы развития малой гидроэнергетики Карелии, а также определили условия взаимодействия и взаимные обязательства в вопросах строительства генерирующих мощностей на базе возобновляемых источников энергии - малых ГЭС (гидроузлы установленной мощностью до 25 МВт).

В настоящее время фонд "Новая энергия" рассматривает возможность строительства двух гидроузлов на реках Водла и Чирко-Кемь в Карелии. По предварительным данным, совокупная установленная мощность каскада малых ГЭС на Водла (Пудожская МГЭС и Верхне-Водлинская МГЭС) составляет 40,8 МВт, каскада малых ГЭС на Чирко-Кеми (Ялгоньпорожская МГЭС и Железнопорожская МГЭС) - 29,6 МВт. Проекты находятся на стадии предварительной проработки, ведется оценка исходных технико-экономических показателей и анализ их коммерческой эффективности.

В случае принятия решения о включении проектов в программу развития малой гидроэнергетики строительство малых ГЭС будет профинансировано за счет средств инвестиционной программы ГидроОГК и привлечения внешних инвестиций.

Ранее соглашения о сотрудничестве, предусматривающие совместную разработку и реализацию региональных программ строительства гидроузлов малой мощности, были заключены с Карачаево-Черкесской Республикой и Ставропольским краем.

Фонд "Новая энергия" является оператором программы развития малой гидроэнергетики ОАО "ГидроОГК". Учредителями фонда являются ГидроОГК, Энергетический углеродный фонд и Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики. Фонд ведет разработку программы развития малой гидроэнергетики на 2008-2010гг. и на перспективу до 2020г., а также реализует инвестиционные проекты строительства малых ГЭС, включенные в программу. В 2007г. фонд завершил строительство трех малых ГЭС в Южном Дагестане. В настоящее время на стадии практической реализации 17 проектов строительства малых ГЭС совокупной установленной мощностью более 100 МВт. Вводы мощностей по ним предусмотрены в 2008-2010гг.

На сегодняшний день в фонде проходят предпроектную проработку исходные материалы по 383 потенциальным проектам строительства малых ГЭС на всей территории РФ суммарной установленной мощностью более 2,1 ГВт. По итогам этой работы наиболее перспективные проекты будут включены в программу развития малой гидроэнергетики ГидроОГК.