Единую сбытовую компанию альянса ООО "Светоч" и ЗАО "СЗЛК" планируется создать до конца марта 2008г.

Единую сбытовую компанию альянса ООО "Светоч" и ЗАО "Северо-Западная лесопромышленная компания" (СЗЛК) планируется создать до конца марта 2008г. Об этом РБК сообщили в СЗЛК. Планируемый объем сбыта объединенной сбытовой компании союза двух предприятий пока не определен.

Напомним, на днях Северо-Западная лесопромышленная компания и "Светоч" подписали соглашение о формировании стратегического альянса. Решение о его создании стало итогом продолжительного сотрудничества СЗЛК и "Светоча", взаимного изучения опыта работы на рынке, а также создания и запуска новых видов продукции. Предполагается, что будущий альянс привлечет новых клиентов и позволит увеличить занимаемые компаниями доли рынка путем снижения себестоимости продукции и расширения спектра предложений. В первую очередь в рамках альянса будет сформирована объединенная структура продаж двух компаний под единым руководством.

ЗАО "Северо-Западная лесопромышленная компания" (СЗЛК) основано в 1997г. Компания специализируется на производстве бумаги и бумажно-беловых изделий. Компания является головной структурой холдинга, в который входит Каменногорская фабрика офсетных бумаг и Неманский целлюлозно-бумажный комбинат (НЦБК).

ООО "Светоч" производит бумажно-беловые изделия. Компания была образована в 1871г. Собственный парк оборудования ООО "Светоч" расположен на производственных площадях 8 тыс. кв. м.