МЭРТ РФ внесет предложения о замене для малого бизнеса единого налога на вмененный доход на систему патентов.

В ближайшие несколько недель Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ внесет предложения о замене для малого бизнеса единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на систему патентов, сообщила сегодня журналистам глава МЭРТ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что существуют различные системы налогообложения малого бизнеса, в том числе система патентов. Однако такая форма налогообложения недостаточно активно применяется в России. Причин здесь несколько: это ограничение в законодательстве в сфере найма, а также тот факт, что решение о патенте принимает один уровень власти, а налоги поступают в другой.