В первый день торгов нефтепродуктами на бирже "Санкт-Петербург" было продано 120 т бензина на 2,3 млн руб.

В первый день торгов нефтепродуктами на площадке биржи "Санкт-Петербург" было продано 120 т бензина на общую сумму 2 млн 339 тыс. 760 руб. По информации пресс-службы биржи, все лоты, выставленные на торги, были проданы.

В торгах приняли участие 3 компании. Их инициатором выступило ООО "Уралмонтажстрой", победителем по двум лотам стало ООО "Гемтраст". Был продан бензин "Супер-98" и бензин "Регуляр-92" производства Нижнекамского НПЗ и ОАО "СНОС". В торгах также участвовало ООО "РБТ строй".

Напомним, торги нефтепродуктами на бирже "Санкт-Петербург" начались 3 марта 2008г. В них будут принимать участие компании, являющиеся коммерческими поставщиками и потребителями нефтепродуктов, а с 1 апреля 2008г. аукционные торги станут доступны организациям-получателям бюджетных средств.

Биржа "Санкт-Петербург" согласовала правила проведения аукционных торгов нефтепродуктами 15 февраля т.г. Номенклатура нефтепродуктов, закупаемых на бирже, установлена совместно с Минэкономразвития РФ 11 января 2008г. В перечне нефтепродуктов, закупки которых планируются на бирже "Санкт-Петербург", значатся: бензины (А-76 н/э, "Нормаль-80", "Регуляр-92", "Регуляр ЕВРО-92", "Премиум-95", "Премиум ЕВРО-95", "Супер-98", "Супер ЕВРО-98"), дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое, EN-590), топочный мазут (M-40 и M-100), а также топливо для реактивных двигателей (ТС-1 и РТ).

Некоммерческое партнерство "Фондовая биржа "Санкт-Петербург" создано в 1997г. Учредителями биржи стали 47 инвестиционных компаний, 16 банков, Расчетно-депозитарный центр, Московская международная фондовая биржа и биржа "Санкт-Петербург". Фондовая биржа "Санкт-Петербург" стала приемником биржи "Санкт-Петербург" в организации торговли ценными бумагами.

Активы биржи на 1 октября 2007г. составили 195 млн 589 тыс. руб., собственные оборотные средства - 170 млн 778 тыс. руб. Среднемесячная сумма совершаемых на бирже сделок равна 138 млрд 50 млн 80 тыс. руб.