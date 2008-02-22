"Северо-Западный Телеком" намерен привлечь кредит в общем объеме 1,16 млрд руб.

ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) намерено привлечь кредит в общем объеме 1 млрд 155 млн руб. Об этом сообщается в официальных документах компании. СЗТ объявил открытый конкурс на право заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии. Согласно документам, кредит привлекается по четырем лотам. По лоту N1 СЗТ намерен привлечь 315 млн руб., по лоту N2 - 310 млн руб., по лоту N3 - 305 млн руб., по лоту N4 - 225 млн руб. Кредитные линии привлекаются сроком на 120 дней. Начальная процентная ставка составляет 6,3% годовых. Итоги конкурса будут подведены 18 марта 2008г.

ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании - ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ БАНК (Евразия)" (7,06%), ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited (7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited (2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный федеральный округ РФ, где проживают 13,7 млн человек. Чистая прибыль СЗТ по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии 2007г. увеличилась на 58,6% - до 1 млрд 635 млн руб. Чистая прибыль СЗТ по российским стандартам бухгалтерского учета в 2007г., по предварительным данным, увеличилась в 3,5 раза - до 10,8 млрд руб.