В Псковской обл. возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли 6 и были ранены 3 человека.

В Псковской области по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 6 и получили ранения 3 человека, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщили РБК в УВД Псковской области, в настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия.

По данным следствия, 28 января 2008г. в 21:30 мск на 7-м км автотрассы Псков-Гдов в 10 км северо-восточнее г.Пскова в результате лобового столкновения двух автомобилей ВАЗ погибли 6 человек, еще трое с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на полосу встречного движения.