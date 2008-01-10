В Петербурге закрывается движение на улицах Петроградской стороны, Васильевского острова и на канале Грибоедова.

В Санкт-Петербурге вводится запрет на движение транспорта на улицах Петроградской стороны, Васильевского острова и на участке канала Грибоедова. Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству (КБДХ), ограничения вводятся в связи с ремонтом и прокладкой коммунальных сетей, а также работами по благоустройству.



В частности, из-за капитального ремонта стенки набережной канала Грибоедова с 1 января 2008г. закрылось движение по ее левому берегу от Банковского моста до Казанского моста. Планируется, что проезд по данному участку набережной будет запрещен до конца текущего года.



С сегодняшнего дня, 10 января 2008г., до 1 марта 2008г. будет запрещено движение транспорта по Весельной улице от Среднегаванского проспекта до Большого проспекта Васильевского острова. Эти ограничения вводятся в связи с производством работ по перекладке теплосети.



Из-за прокладки теплосети с 21 января по 10 февраля 2008г. в Северной столице будет запрещено движение автомобилей по Малому проспекту Петроградской стороны, на участке от Малой Разночинной до Пионерской улицы.



Кроме того, в период с 23:00 мск 25 января 2008г. до 06:00 мск 28 января 2008г. в связи с производством работ по перекладкеводопровода будет запрещен проезд по улице Метростроевцев от Молодежного переулка до улицы Маршала Говорова.



Как сообщалось ранее, с 10 января по 28 февраля 2008г. в городе будет закрыто движение автотранспорта по участку улицы Орджоникидзе от улицы Ленсовета до площади Победы. Также с сегодняшнего дня закрывается движение по четной стороне набережной реки Мойки на участке от Фонарного переулка до улицы Глинки. Ограничение, введенное в связи с реконструкцией газопроводов, планируется снять 31 июля 2008г.



Ограничения на проезд автотранспорта действуют еще на ряде трасс Петербурга. Так, с 17 ноября 2007г. закрыт проезд по улицам Трефолева, Калинина и Лифляндской в направлении от Обводного канала к проспекту Стачек. Движение в обратном направлении открыто. Ограничение введено до 15 февраля 2008г. До 11 февраля 2008г. закрыто движение транспорта по набережной реки Мойки на участке от Гороховой улицы до переулка Антоненко. До 3 февраля 2008г. закрыт проезд по участку Новоорловской улицы от детской железнодорожной станции до р.Каменки. До этой же даты будет запрещено движение автомобилей по Заповедной улице от Новоорловской до Староорловской улицы.