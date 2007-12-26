"Акрон" заключил договор о листинге акций с ФБ РТС.

ОАО "Акрон" заключило договор о листинге акций с ОАО "Фондовая биржа "Российская торговая система" (ФБ РТС). Обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 5 руб. включены в котировальный список "Б" биржи.

Напомним, ранее сообщалось, что "Акрон" планирует провести IPO во втором полугодии 2008г., предложив рынку до 20% акций. Размещение намечено на площадке Лондонской фондовой биржи (LSE). Однако компания пока не определилась, потребуется ли для проведения IPO допэмиссия акций или будет размещаться доля имеющегося уставного капитала. Кроме того, в рамках подготовки к IPO "Акрон" планирует получить листинг на ФБ РТС, ММВБ и Лондонской бирже.

Консолидированная выручка ОАО "Акрон" за 9 месяцев 2007г. составила 21,996 млрд руб., что на 20,7% больше результата за аналогичный период 2006г. - 18,225 млрд руб. Прибыль от продаж выросла на 28% и составила 5,391 млрд руб. против 4,210 млрд руб. за аналогичный период 2006г. Чистая прибыль за отчетный период составила 4,612 млрд руб.

Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции с объемом годового производства около 4 млн т. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%.