В Петербурге убит председатель городского отделения Всероссийского общества автомобилистов Д.Троян.

В одной из больниц Санкт-Петербурга после нападения на него скончался председатель городского отделения Всероссийского общества автомобилистов Дмитрий Троян. По информации правоохранительных органов, он был избит неизвестными преступниками в минувшую пятницу, 14 декабря 2007г., и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в подъезде дома на Малодетскосельском проспекте, где находится офис петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов. На Д.Трояна напали трое неизвестных. По предварительным данным, преступники ничего не похитили.

Как сообщили РБК в милиции, в феврале текущего года было совершено похожее преступление - тогда был избит руководитель Выборгского и Московского районных отделений петербургского филиала общества автомобилистов.