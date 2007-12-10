Объем средств клиентов группы ВТБ за 9 месяцев 2007г. увеличился на 44,7% - до 28 млрд 923 млн долл.

Объем средств клиентов группы ВТБ за 9 месяцев 2007г. увеличился на 44,7% по сравнению с тем же периодом 2006г. и составил 28 млрд 923 млн долл., в том числе вклады населения выросли на 31,4% - до 9 млн 630 тыс. долл. Об этом говорится в материалах банка.



Заимствования на рынках капитала (включая выпущенные долговые ценные бумаги, субординированную задолженность и прочие заемные средства) выросли на 10,5% - до 19 млрд 011 млн долл. Доля этих заимствований в общем объеме обязательств уменьшилась до 32,6% по сравнению с 37,9% за аналогичный период годом ранее.



Общая стоимость портфеля ценных бумаг группы составила 13 млрд 985 млн долл. против 8 млрд 957 млн долл. (включая примерно 5% акций EADS), зарегистрированных годом ранее.



Банк ВТБ работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является правительство РФ. В ходе проведенного в мае 2007г. первичного публичного размещения среди российских и международных инвесторов было размещено 22,5% акций ВТБ. Ценные бумаги банка обращаются на ФБ ММВБ, ФБ РТС и на Лондонской фондовой бирже. Размер уставного капитала ВТБ составляет 67,2 млрд руб. Размер собственных средств банка по состоянию на 1 апреля 2007г. составил 137 млрд руб., чистых активов - 865 млрд руб. Головной офис банка ВТБ находится в Санкт-Петербурге.