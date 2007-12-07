На КЖД в конце декабря 2007г. назначены три дополнительных поезда сообщением Калининград-Москва-Калининград.

На Калининградской железной дороге в канун новогодних праздников, в конце декабря 2007г., назначены три дополнительных поезда сообщением Калининград-Москва и Москва-Калининград. Как сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги", в состав которого входит магистраль, 27 и 29 декабря из областной в государственную столицу отправится поезд N148/147. Обратно состав пойдет 28 и 30 декабря соответственно. Время отправления из Калининграда - 16:31 мск, из Москвы - 19:05 мск.



28 и 29 декабря в 16:25 мск из Москвы в Калининград будет отправляться поезд N519, прибывающий на место назначения в 14:48 мск.



Отметим, что обычно по указанному маршруту ходят ежедневные поезда N29 из Москвы и N30 - из Калининграда (отправление в 14:06 и 11:44 мск соответственно). Еще два состава летом курсируют ежедневно, а зимой - через день: N147 идет из Москвы в 18:55 мск, N148 уходит из Калининграда в 16:30 мск.



Калининградская железная дорога является одной из основных транспортных магистралей Калининградской области. Эксплуатационная длина КЖД составляет 963 км. За 2006г. на магистрали было перевезено 19 млрд 140 млн т грузов.