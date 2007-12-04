В Петербурге по номеру 1-бис тушат пожар в офисном помещении на Невском проспекте.

В Санкт-Петербурге пожарные тушат пожар в офисном помещении на Невском проспекте, 32-34. Как сообщили РБК в городском управлении МЧС России, сообщение о возгорании в офисе на втором этаже 6-этажного здания поступило дежурному в 11:50 мск. Около 12:30 мск пожару был присвоен номер сложности 1-бис.



В настоящее время пожарные разбирают перекрытия. Сведений о пострадавших не поступало.