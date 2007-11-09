С.Кириенко: Госкорпорация по атомной энергии приступит к работе в феврале 2008г.

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" приступит к работе в феврале 2008г. Об этом сообщил сегодня в Санкт-Петербурге глава Федерального агентства по атомной энергии России Сергей Кириенко.

Он напомнил, что на данный момент законопроект "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", предусматривающий создание специальной корпорации, которая объединит предприятия атомной энергетики и промышленности, был принят Государственной думой во втором чтении. С.Кириенко подчеркнул, что после первого чтения было рассмотрено 150 поправок, из которых 100 было принято. В окончательном чтении депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект 13 ноября, а Совет Федерации - 23 ноября. В начале декабря документ должен быть передан на подпись президенту. После подписания в течение 10 дней госкорпорация должна быть зарегистрирована. И далее, по словам главы Росатома, 1-2 месяца уйдет на фактический перевод всех прав и ответственностей Федерального агентства по атомной энергии России к созданной корпорации. По его словам, в феврале 2008г. завершатся все структурные преобразования в атомной отрасли.

Отметим, что согласно законопроекту имущество корпорации создается за счет имущественного взноса РФ, субсидий из федерального бюджета, средств специальных резервных фондов корпорации и др. При создании корпорации ей передаются акции ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс" и имущество федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по атомной энергии (Росатом).

Законопроект устанавливает переходный период - не более трех лет - для передачи корпорации имущественного взноса РФ.

Органами управления корпорации, согласно законопроекту, являются наблюдательный совет, в который входят по четыре представителя президента РФ и правительства РФ, а также генеральный директор; и правление корпорации, члены которого назначаются наблюдательным советом по представлению генерального директора.