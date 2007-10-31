Швеция предлагает исследовать влияние на окружающую среду альтернативных маршрутов газопровода Nord Stream.

Швеция выразила желание, чтобы Nord Stream AG провел исследование влияния на окружающую среду альтернативных маршрутов газопровода. Как передает Reuters, об этом сегодня сообщил министр окружающей среды Швеции Андреас Карлген.

Швеция и другие страны Скандинавии и Балтии выразили свою озабоченность по поводу того, что газопровод из России в Германию может нанести ущерб окружающей среде Балтийского региона и загрязнить Балтийское море различными химическими отходами.

В феврале 2007г. Швеция уже делала подобные заявления. В частности, шведское Агентство по охране окружающей среды сообщило, что, по мнению его экспертов, Nord Stream должен рассмотреть такие альтернативные варианты прокладки газопровода, как полностью наземное строительство или строительство в обход морских природоохранных зон.

Против проекта выступила Эстония, которая сначала отказала Nord Stream AG в проведении анализа эстонской морской экономической зоны для строительства газопровода, а впоследствии заявила, что необходимо проработать альтернативный вариант строительства трубы - наземным способом, а не по дну Балтийского моря. В пользу исследования сухопутного варианта прокладки газопровода ранее также выступала Литва, позицию против строительства газопровода высказывала Польша.

Nord Stream является транснациональным проектом, и его строительство регулируется международными конвенциями и национальным законодательством каждого государства, через территориальные воды и исключительную экономическую зону которых проходит газопровод - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Оператор проекта уже провел с ними консультации и получил 129 комментариев и предложений. В настоящее время уже подготовлен отчет о воздействии проекта на окружающую среду, компания приступила к общественным слушаниям по нему в России. Разрешения на строительство морского газопровода Nord Stream, как ожидается, будут получены компанией Nord Stream AG в период с декабря 2007г. по октябрь 2008г.

Проложенный по дну Балтийского моря газопровод впервые обеспечит прямые поставки российского природного газа в Западную Европу. Проект реализует Nord Stream AG, которая является совместным предприятием Газпрома (51%), BASF (24,5%) и E.On (24,5%). Сырьевой базой Nord Stream определено Штокмановское месторождение, лицензией на освоение которого владеет "дочка" Газпрома - ЗАО "Севморнефтегаз". Проектная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м. Первая нитка морского газопровода мощностью 27,5 млрд куб. м будет введена в эксплуатацию в 2010г. Поставки газа планируется начать в 2011г. Объем инвестиций в морскую часть газопровода оценивается, по последним данным Газпрома, в 6 млрд евро.