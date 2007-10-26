В г.Кондопоге фирма оштрафована на 500 тыс. руб. за реконструкцию магазина без разрешения от собственника участка.
Санкт-Петербург и область, 26 окт 2007, 17:06
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В г.Кондопоге фирма оштрафована на 500 тыс. руб. за реконструкцию магазина без разрешения от собственника участка.
В Республике Карелия ООО "Сандал" оштрафовано на 500 тыс. руб. за самовольную реконструкцию магазина в г.Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кондопожская районная прокуратура в ходе проверки установила, что фирма реконструировала магазин без согласия собственника земельного участка и соответствующего разрешения на строительство.
По данному факту прокурор района направил в Арбитражный суд Республики Карелия заявление о привлечении ООО "Сандал" к административной ответственности. Решение суда, удовлетворившего требование прокуратура, вступило в законную силу.