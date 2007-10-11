Вологодская обл. в 2008г. выделит 52 млн руб. на финансирование государственных областных учреждений лесхозов.

Вологодская область выделит 52 млн руб. на финансирование государственных областных учреждений лесхозов в 2008г. Об этом на IX Международном лесном форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, журналистам сообщил заместитель губернатора региона Виктор Грачев.

Средства будут вложены в охрану и восстановление лесных массивов. По словам заместителя губернатора, лесные хозяйства смогут получать дополнительные бюджетные средства на восстановление лесов на конкурсной основе, равно как и арендаторы.

В.Грачев отметил, что в 2007г. на обновление технической базы лесхозов направлено 28 млн руб.

Комментируя ситуацию в лесном хозяйстве региона в целом, В.Грачев подчеркнул, что одной из серьезных проблем в данной сфере является неопределенный правовой статус "сельских" лесов, которые составляют треть всех массивов области. "С 1 января лесопользование в них станет невозможно", - добавил он.

Тем не менее, как ранее завил руководитель федерального агентства лесного хозяйства России Валерий Рощупкин, земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами, до конца 2007г. предполагается включить в состав государственного лесного фонда.