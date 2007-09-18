Совет директоров "Псковэнерго" 27 сентября скорректирует инвестиционную программу компании на 2007г.

Совет директоров ОАО "Псковэнерго" 27 сентября скорректирует инвестиционную программу компании на 2007г. По информации пресс-службы, необходимость внесения изменений в программу вызвана включением в нее ряда дополнительных объектов инвестирования по итогам II квартала текущего года.



За счет дополнительного привлечения средств из собственных источников энергокомпания реконструировала 2 кабельные линии 6 кВ от подстанции 110/6 кВ N206 "Реостат" до распределительного пункта N13. Кроме того, дополнительные собственные финансовые средства в объеме 36 млн 300 тыс. руб. "Псковэнерго" направило на приобретение 66,36 км воздушных и кабельных линий 6-0,4 кВ и 62 закрытых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.



В общей сложности дополнительные вложения в электросетевое хозяйство Псковской области на 2007г. составляют 42 млн 900 тыс. руб. Напомним, ранее размер инвестиционной программы ОАО "Псковэнерго" в 2007г. составлял 312 млн руб.



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Псковэнерго" было создано в 1993г. Учредителем общества стал комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Протяженность воздушных линий электропередачи, находящихся на балансе компании, составляет более 43 тыс. 698 км, протяженность кабельных линий электропередачи более 2 тыс. 50 км, на балансе компании 11 тыс. 128 подстанций. Чистая прибыль "Псковэнерго" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2006г. снизилась на 45% и составила 8 млн 870 тыс. руб.