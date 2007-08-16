Прокуратура Петербурга выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на территории ОАО "Климов".

Прокуратура Петербурга выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства руководством ОАО "Климов". Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты прокуратуры Приморского района, Комитета по природопользованию, Роспотребнадзора в ходе проверки установили, что территория предприятия содержится в неудовлетворительном состоянии: захламлена строительными отходами, имеются свалки мусора, контейнерная площадка не оборудована в соответствии с санитарными требованиями.



По результатам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении руководства ОАО "Климов" вынесены постановления о возбуждении дела об административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 6.3, 8.2, 8.5, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления; сокрытие или искажение экологической информации; порча земли). В настоящее время виновные лица привлечены к административной ответственности.