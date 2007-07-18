Прокуратура Коми направила в суд уголовное дело по факту поджога автомобиля начальника УБОП.

Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение и направила в Эжвинский районный суд г.Сыктывкара уголовное дело по факту поджога личного автомобиля начальника УБОП республики подполковника милиции Сергея Сопронюка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, по делу проходят четверо обвиняемых. Принадлежавший милиционеру Mitsubishi Lancer стоимостью 450 тыс. руб. был подожжен в ночь с 17 на 18 мая 2007г.



В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый Михаил Тимин испытывал к С.Сопронюку личную неприязнь: он привлекался к уголовной ответственности за кражу в 2001г., когда С.Сопронюк руководил уголовным розыском ОВД Эжвинского района, а позднее милиционер неоднократно проводил проверки на причастность М.Тимина к совершению других преступлений.



По версии следствия, М.Тимин вступил в сговор с Иваном Лисовичем, Александром Алексеевым и Романом Ларкиным. Своим сообщникам злоумышленник передал топор, чтобы разбить им стекло в машине, емкость и деньги на покупку бензина для поджога. Непосредственными исполнителями преступления стали А.Алексеев и Р.Ларкин. М.Тимин контролировал действия подельников, а И.Лисович подвез их к месту преступления. Разбив топором окно автомобиля, злоумышленники подожгли фитиль в крышке емкости с бензином и забросили ее в салон машины, которая в результате полностью сгорела.