МЭС Северо-Запада планируют до 2020г. построить в регионе 26 новых подстанций 220-330 кВ.

Акционеры ОАО "Колэнергосбыт" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2006г. До 2020г. в зоне ответственности Магистральных электрических сетей (МЭС) Северо-Запада предполагается строительство 26 новых подстанций и порядка 3 тыс. км линий электропередачи напряжением 220-330 кВ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада. Масштабное развитие электрических сетей на территории Северо-Запада предусмотрено в регионах пиковых нагрузок - Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и в Республике Коми.

В частности, в Петербурге и Ленобласти планируется построить 19 новых подстанций напряжением 330 кВ. Например, подстанция Пулковская решит проблему дефицита электроэнергии, существующего сегодня в южных районах Петербурга, и обеспечит развитие новых жилых кварталов. Для повышения надежности электроснабжения пригородов Петербурга планируется построить подстанции Пушкинская и Ломоносовская. Также рассматривается вопрос строительства подстанции 330 кВ Усть-Луга и линий электропередачи, которые свяжут ее с Ленинградской АЭС-2 и подстанцией Кингисеппская. Таким образом, будет решен вопрос электроснабжения потребителей портовых комплексов, расположенных в районе Лужской губы Финского залива.

С целью обеспечения выдачи мощности новых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС), ввод которых запланирован на период с 2010г. по 2020г., предусмотрено расширение подстанции 750 кВ Ленинградская. В стадии обсуждения - проект строительства второй линии 750 кВ, которая свяжет подстанцию с ЛАЭС, а также новых линий электропередачи 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Ломоносовская - Западная и Ленинградская АЭС-2 - Гатчинская.

Для развития предприятий лесопромышленного комплекса и нефтедобывающей отрасли в районе Усинска, Возея и Харьяги Республики Коми предполагается строительство новой подстанции 220 кВ Харьягинская и линии электропередачи 220 кВ Печорская ГРЭС - Усинск.

Для решения проблемы энергодефицита в Архангельской области и усиления связей с энергосистемой Республики Коми запланировано строительство второй цепи воздушной линии 220 кВ Печорская ГРЭС - Микунь - Ухта - Котлас протяженностью порядка 1 тыс. 500 км. Этот энергообъект позволит обеспечить выдачу большей мощности Печорской ГРЭС в энергосистемы Архангельска и Коми, а также обеспечит надежное электроснабжение развивающихся предприятий машиностроения и агропромышленного комплекса.

Эти вопросы обсуждаются на начавшемся накануне, 21 июня, и продолжающемся сегодня в Петербурге совещании рабочей группы по корректировке схемы развития объединенной энергетической системы Северо-Запада до 2020г. Предполагается, что в IV квартале 2007г. документ будет рассмотрен правлением ОАО "ФСК ЕЭС" и уже в текущем году станет использоваться при принятии решений по развитию объектов единой национальной электрической сети в Северо-Западном регионе.

Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада являются филиалом ОАО "ФСК ЕЭС". В зону обслуживания МЭС Северо-Запада входят 9 субъектов РФ площадью 1 млн 440 тыс. 100 квю м с населением 12 млн 450 тыс. человек - город Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калининградская области и республика Карелия. Общая протяженность линий электропередачи компании составляет порядка 11 тыс. км.