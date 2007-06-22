Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,72 EUR Нал. 70,54 69,77 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8903,60 -742,70 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,94 -0,84% DJIA 25228,66 -0,42% Nasdaq 7599,30 +0,51% FTSE 7214,76 -0,13%
МЭС Северо-Запада планируют до 2020г. построить в регионе 26 новых подстанций 220-330 кВ.
Лента новостей
Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа
МЭС Северо-Запада планируют до 2020г. построить в регионе 26 новых подстанций 220-330 кВ.
Санкт-Петербург и область, 22 июн 2007, 12:45
0
МЭС Северо-Запада планируют до 2020г. построить в регионе 26 новых подстанций 220-330 кВ.

Акционеры ОАО "Колэнергосбыт" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2006г. До 2020г. в зоне ответственности Магистральных электрических сетей (МЭС) Северо-Запада предполагается строительство 26 новых подстанций и порядка 3 тыс. км линий электропередачи напряжением 220-330 кВ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада. Масштабное развитие электрических сетей на территории Северо-Запада предусмотрено в регионах пиковых нагрузок - Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и в Республике Коми.

В частности, в Петербурге и Ленобласти планируется построить 19 новых подстанций напряжением 330 кВ. Например, подстанция Пулковская решит проблему дефицита электроэнергии, существующего сегодня в южных районах Петербурга, и обеспечит развитие новых жилых кварталов. Для повышения надежности электроснабжения пригородов Петербурга планируется построить подстанции Пушкинская и Ломоносовская. Также рассматривается вопрос строительства подстанции 330 кВ Усть-Луга и линий электропередачи, которые свяжут ее с Ленинградской АЭС-2 и подстанцией Кингисеппская. Таким образом, будет решен вопрос электроснабжения потребителей портовых комплексов, расположенных в районе Лужской губы Финского залива.

С целью обеспечения выдачи мощности новых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС), ввод которых запланирован на период с 2010г. по 2020г., предусмотрено расширение подстанции 750 кВ Ленинградская. В стадии обсуждения - проект строительства второй линии 750 кВ, которая свяжет подстанцию с ЛАЭС, а также новых линий электропередачи 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Ломоносовская - Западная и Ленинградская АЭС-2 - Гатчинская.

Для развития предприятий лесопромышленного комплекса и нефтедобывающей отрасли в районе Усинска, Возея и Харьяги Республики Коми предполагается строительство новой подстанции 220 кВ Харьягинская и линии электропередачи 220 кВ Печорская ГРЭС - Усинск.

Для решения проблемы энергодефицита в Архангельской области и усиления связей с энергосистемой Республики Коми запланировано строительство второй цепи воздушной линии 220 кВ Печорская ГРЭС - Микунь - Ухта - Котлас протяженностью порядка 1 тыс. 500 км. Этот энергообъект позволит обеспечить выдачу большей мощности Печорской ГРЭС в энергосистемы Архангельска и Коми, а также обеспечит надежное электроснабжение развивающихся предприятий машиностроения и агропромышленного комплекса.

Эти вопросы обсуждаются на начавшемся накануне, 21 июня, и продолжающемся сегодня в Петербурге совещании рабочей группы по корректировке схемы развития объединенной энергетической системы Северо-Запада до 2020г. Предполагается, что в IV квартале 2007г. документ будет рассмотрен правлением ОАО "ФСК ЕЭС" и уже в текущем году станет использоваться при принятии решений по развитию объектов единой национальной электрической сети в Северо-Западном регионе.

Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада являются филиалом ОАО "ФСК ЕЭС". В зону обслуживания МЭС Северо-Запада входят 9 субъектов РФ площадью 1 млн 440 тыс. 100 квю м с населением 12 млн 450 тыс. человек - город Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калининградская области и республика Карелия. Общая протяженность линий электропередачи компании составляет порядка 11 тыс. км.

Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.