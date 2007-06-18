МЧС РФ: За минувшие сутки в техногенных пожарах погибли 26 человек.

За минувшие сутки на территории России произошло 525 пожаров, в которых погибли 26 и пострадали 113 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. К тушению пожаров и спасательным работам привлекались 4 тыс. 376 человек и 1400 единиц техники, в том числе от МЧС России - 3 тыс. 850 человек и 1 тыс. 192 единицы техники.

Кроме того, на территории России за указанный период возникло 38 природных пожаров. Всего зарегистрировано 136 очагов, из них потушено 60. В настоящее время действует 76 очагов природных пожаров на общей площади более 22 тыс. га, в том числе 4 крупных очага на общей площади более 4,5 тыс. га.

Как отметили в МЧС, угрозы населенным пунктам, нефте- и газопроводам, потенциально опасным и другим объектам экономики нет. К тушению лесных пожаров привлекались 1 тыс. 313 человек и 293 единицы техники, из них 27 воздушных судов.

Всего с начала пожароопасного периода 2007г. на территории РФ возникло около 7 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 450 тыс. га.