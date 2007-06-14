Пожар в гимназии N66 в Санкт-Петербурге потушен.

В Санкт-Петербурге потушен пожар в гимназии N66, находящейся по адресу: пр-кт Динамо, 14 (Петроградский район). Как сообщили в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, площадь возгорания составила более 800 кв. м. В настоящее время идет заливка помещений. Информации о пострадавших нет.

Пожару была присвоена категория повышенной сложности. На тушении пожара работали 10 пожарных расчетов.