В.Путин и В.Ющенко на встрече в рамках ПЭФ обсудили вопросы двусторонних отношений.

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Ющенко в ходе своей встречи в рамках XI Международного экономического форума обсудили вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, сообщил телеканал "Вести". Кроме того, главы государств договорились провести в августе 2007г. межгосударственные консультации на высшем уровне.

Переговоры В.Путина и В.Ющенко прошли по окончании неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщила пресс-служба главы Российского государства, в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом на саммит собрались все без исключения главы государств - участников СНГ. В переговорах принимали участие президент Армении Роберт Кочарян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Грузии Михаил Саакашвили, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Курманбек Бакиев, президент Молдавии Владимир Воронин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов, президент Узбекистана Ислам Каримов и президент Украины Виктор Ющенко. На заседании обсуждались интеграционные процессы на пространстве СНГ, а также вопросы реформирования Содружества. Официальный саммит СНГ пройдет 5-6 октября 2007г. в Душанбе.