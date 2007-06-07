Эвакуация транспорта на штрафстоянку в Петербурге с 1 июля 2007г. подорожает на 32% - до 3 тыс. 854 руб.
Санкт-Петербург и область, 07 июн 2007, 14:03
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Эвакуация транспорта на штрафстоянку в Петербурге с 1 июля 2007г. подорожает на 32% - до 3 тыс. 854 руб.
Эвакуация транспорта на штрафстоянку в Санкт-Петербурге с 1 июля 2007г. подорожает на 32% - до 3 тыс. 854 руб. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города, такое решение было принято Комитетом по тарифам 11 мая текущего года. Кроме того, увеличится тариф и на хранение задержанного транспорта на самой штрафстоянке - рост составит 108%, таким образом, один час хранения автомобиля обойдется его владельцу в 25 руб. вместо 12 руб. ранее.
Указанные тарифы были сформированы по итогам проведенных независимых экспертиз по определению экономически обоснованной величины расходов и прибыли организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.