На Киришской ГРЭС после отключения блока N2 ЛАЭС запущены два резервных энергоблока.

На Киришской ГРЭС после отключения блока N2 Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) были запущены два резервных энергоблока. Как сообщает пресс-служба Киришской ГРЭС, в настоящий момент на станции работают пять из шести энергоблоков. Один находится на плановом текущем ремонте.

После включения в сеть блока N2 ЛАЭС, которое планируется осуществить до конца недели, энергоблоки N4 и N6 Киришской ГРЭС вновь будут выведены в резерв.

Энергоблок N2 Ленинградской АЭС был остановлен 4 июня в 12:47 после того, как сработала автоматическая защита. Радиационный фон на ЛАЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. В настоящее время на атомной станции в работе энергоблоки N1, 3 и 4. Их суммарная мощность составляет 2,2 тыс. МВт.