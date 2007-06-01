ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 03 "Ленэнерго" объемом 3 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 03 ОАО "Ленэнерго" объемом 3 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства. Госномер выпуска - 4-03-00073-А от 27 марта.

"Ленэнерго" полностью разместило 27 марта на ММВБ 3 млн пятилетних облигаций серии 03 номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Ставка первого купона установлена в размере 8,02% годовых. Общий размер выплат по купону составит 119 млн 970 тыс. руб., по одной облигации - 39,99 руб. Решение о размещении облигаций серии 03 было принято советом директоров "Ленэнерго" 16 февраля 2007г.

Уставный капитал "Ленэнерго" составляет 897 млн 363 тыс. руб., разделен на 766 млн 35 тыс. 8 обыкновенных и 131 млн 328 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. каждая. Крупнейшим акционером компании является РАО ЕЭС (49%). Fortum Power and Heat Oy контролирует свыше 30% уставного капитала "Ленэнерго".