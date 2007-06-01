По оценкам специалистов, рынок зарубежной недвижимости по Санкт-Петербургу прирастает на 100% в год. Как сообщил сегодня журналистам полномочный представитель президента НК "Российская гильдия риэлтеров" Павел Созинов, увеличение активности на рынке зарубежной недвижимости связано с выходом отечественных застройщиков на рынки Западной Европы. При этом, отметил он, цены на рынке зарубежной недвижимости растут в два раза медленнее, чем на российском рынке. Так, в среднем по России стоимость недвижимости увеличивается на 30% в год, тогда как на рынке зарубежного жилья - всего на 15%.