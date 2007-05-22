Армавирский тяжмашзавод до конца мая 2007г. поставит ОАО "ПК "Балтика" 100 железнодорожных вагонов.

ОАО "Армавирский завод тяжелого машиностроения" до конца мая 2007г. поставит ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (ПК "Балтика") 100 железнодорожных вагонов. Как сообщает ПК "Балтика", соответствующее постановление было подписано сегодня между пивоваренной компанией и Армавирским заводом. Как отмечается, рыночная стоимость универсального крытого вагона сегодня составляет 60-70 тыс. евро.

Расширение железнодорожного парка "Балтики" проходит в рамках проекта по усовершенствованию бизнес-процессов и созданию оптимальной цепочки поставок. Железнодорожный транспорт служит одним из основных средств перевозки готовой продукции "Балтики" на средние и дальние расстояния. В 2006г. объем поставок в собственных крытых вагонах составил более 29 тыс. ед., без учета тары и попутного груза. Железнодорожный парк компании на данный момент насчитывает 1,5 тыс. универсальных крытых вагонов.

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" создано в 1992г. Крупнейшим акционером "Балтики" с 1993г. является концерн Baltic Beverages Holding AB (ВВН), созданный на паритетных началах британской Scottish & Newcastle и датской Carlsberg. По состоянию на 31 декабря 2006г. группа BBH являлась собственником и контролировала 90,63% обыкновенных акций и 25,65% привилегированных акций ОАО "ПК "Балтика". Остальные обыкновенные и привилегированные акции находятся в свободном обращении.

Сегодня группа "Балтика" владеет 10 пивоваренными заводами общей мощностью свыше 40 млн гектолитров в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, Хабаровске, Красноярске, Ярославле, Воронеже и Челябинске, а также четырьмя солодовнями (Тула, Санкт-Петербург, Ярославль) и 32 сбытовыми подразделениями. В 2006г. "Балтика" объединилась с компаниями "Вена", "Пикра" и "Ярпиво". Доля российского рынка объединенной компании, по данным на конец марта 2007г., составила 37,5%. В портфель объединенной компании входят марки "Балтика" (крупнейший бренд в России и второй по объему продаж в Европе), "Арсенальное", "Невское", "Ярпиво", лицензионные бренды Tuborg, Carlsberg, Foster's, Kronenbourg 1664, а также региональные бренды ДВ, "Купеческое", "Уральский мастер" и "Волга". Чистая прибыль объединенной компании по МСФО за 2006г. выросла на 42,3% по сравнению с 2005г., составив 330,9 млн евро, выручка увеличилась на 20,7% - до 1 млрд 739,5 млн евро. Объем продаж в натуральном выражении в 2006г. увеличился на 10,3% - до 37,16 млн гкл. Чистая прибыль компании в I квартале 2007г. выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2006г. и составила 57,4 млн евро. Выручка от реализации в январе-марте 2007г. - 408,6 млн евро, что на 46,1% больше, чем в I квартале 2006г.