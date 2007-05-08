Движение транспорта на перекрестке Морской наб. и Капитанской ул. в Петербурге закрыто до 30 мая 2007г.
Санкт-Петербург и область, 08 мая 2007, 10:06
0
Движение транспорта на перекрестке Морской наб. и Капитанской ул. в Петербурге закрыто до 30 мая 2007г.
Движение транспорта на перекрестке Морской набережной и Капитанской улицы в Петербурге будет закрыто до 30 мая 2007г. в связи с проведением на этом участке строительных работ. Как сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, запрет вступил в силу в понедельник, 7 мая.