С.Миронов: В действиях правоохранительных органов во время "Марша несогласных" был "допущен перебор".

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов считает, что в действиях правоохранительных органов во время "Марша несогласных" был "допущен перебор". Такое мнение он высказал сегодня журналистам, отметив, что в России следовало бы создать места, подобные Гайд-парку в Лондоне, где могли бы выступать все желающие.

"Вольно или невольно была создана реклама горстке людей, большинство из которых отрабатывает иностранные гранты", - подчеркнул С.Миронов. Таким образом, считает он, был создан пиар этим несогласным, а тем более когда под горячую руку попадают невинные люди, это никуда не годится. "Надо соизмерять реальную угрозу общественной безопасности с бесперспективными попытками заявить об антинародности режима", - сказал председатель Совета Федерации. Он добавил, что большинство населения не является сторонниками "Марша несогласных".