ОАО "Новгородэнерго" направит 14,9 млн руб. на выплату дивидендов за 2006г.

ОАО "Новгородэнерго" направит 14 млн 999 тыс. руб. на выплату дивидендов за 2006г., сообщает пресс-служба компании. Соответствующее решение принял 17 апреля совет директоров общества на очередном заседании, прошедшем в заочной форме.

Чистая прибыль "Новгородэнерго" в минувшем году составила 198 млн 140 тыс. руб. Из этих средств 183 млн 141 тыс. руб. будет направлено в фонд накопления.

"Новгородэнерго" как самостоятельная энергосистема образована на базе Новгородских электрических сетей "Ленэнерго" в январе 1986г. ОАО "Новгородэнерго" зарегистрировано 25 января 1993г.