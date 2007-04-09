Заместителем начальника УВД Ханты-Мансийского автономного округа назначен С.Фисенко.

Заместителем начальника Управления внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа назначен полковник милиции Сергей Фисенко. Об этом сообщила пресс-служба окружного Управления внутренних дел.

С.Фисенко родился 20 октября 1966г. в Омской области. В 1997г. окончил Тюменский юридический институт по специальности "юриспруденция". В 1989г. после окончания Барнаульской специальной средней школы милиции МВД СССР поступил на службу в уголовный розыск отделения внутренних дел города Радужный. С 1999г. занимал руководящие должности в городской милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства. С 2002г. работал в профильном Управлении УВД Югры.